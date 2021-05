Einbrecher schlagen zum 12. Mal zu: Bozner Tankstelle ausgeraubt

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Freitag zeichnen die Überwachungskameras der Esso-Tankstelle in der Bozner Pfarrhofstraße 2 vermummte Männer auf: Sie machen sich am Kassenautomaten der Waschanlage zu schaffen – und verschwinden mit ihrer Beute.