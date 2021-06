Einbrecher versteckt sich in Kühlschrank vor der Polizei

Nach Angaben vom Sonntag hatte eine Nachbarin am frühen Samstagmorgen verdächtige Geräusche aus der Gaststätte in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) gehört und die Polizei gerufen.Die Beamten entdeckten daraufhin einen 40-Jährigen im Kühlschrank. Er war den Erkenntnissen nach über eine Leiter durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude eingestiegen und habe sich dann versteckt.

apa/dpa