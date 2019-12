Einbrecher versteckte sich in Supermarkt-Kühlschrank

Ein Einbrecher hat sich in einem Supermarkt in Bayern einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Ein Spürhund führte die Beamten in Bad Kissingen auf die Fährte des 23-jährigen Tatverdächtigen, wie die Polizei in Würzburg am Donnerstag mitteilte.