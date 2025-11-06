Bei ihrer Rückkehr fand sie ihre Wohnung im ersten Stock völlig verwüstet vor. Die Einbrecher stahlen ein Handy, Perlen der Frau ließen sie zurück. <BR \/><BR \/>Die Wohnungsbesitzerin, die bei den Carabinieri Anzeige erstattet hat, machte auf dem Bett eine sonderbare Entdeckung. Die Einbrecher hatten dort drei fremde Uhren zurückgelassen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hannes Widmann, Gemeinderat der Süd-Tiroler Freiheit, weiß von weiteren Einbrüchen in der Zone Pfarr- und Etschmanngasse sowie in der Maria-Trost-Straße.<BR \/><BR \/>Sein Appell: Aufpassen, wenn es jetzt dunkel wird.