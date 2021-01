Einbrecher wählt aus Versehen Notruf – Festnahme

„Ich glaube, wir haben eben die unglücklichsten Einbrecher der Welt festgenommen“, twitterte Hauptkommissar John Owen von der Polizei in der Grafschaft Staffordshire in der Nacht zum Donnerstag. Dazu sendete er einen Clip, der einen der beiden tollpatschigen Einbrecher aus dem Film „Kevin – Allein zu Haus“ zeigt.Die 49 und 42 Jahre alten Männer waren in ein Haus in der Stadt Stoke-on-Trent eingebrochen. Als einer der „stümperhaften Einbrecher“ sich auf ein Sofa setzte, wählte sein Handy automatisch den Notruf, wie Owen weiter berichtete.„Wir erhielten einen Anruf und hörten all ihre Mätzchen mit – bis hin zu dem Punkt, als unsere Streifenwagen eintrafen, um sie festzunehmen“, so der Polizist. Nun müssen der Mann und sein Kompagnon wohl länger sitzen.

dpa