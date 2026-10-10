Die Täter brachen laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ mehrere Türen auf, um in Labors und Büros zu gelangen. Am Eingang des Versuchszentrums, das sich im Besitz des Landes befindet und 1975 gegründet wurde, beschädigten sie zudem eine Glasscheibe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Neumarkt führten vor Ort die Spurensicherung durch. Dabei wurden mehrere mögliche Spuren gesichert, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Aussagekräftige Aufnahmen von Überwachungskameras gibt es ersten Informationen zufolge nicht.<BR \/><BR \/>Die Täter schlugen zu, als das Zentrum am Wochenende geschlossen war. Neben mehreren Forschungslabors nahmen sie auch den Verkaufsbereich für Produkte des Versuchszentrums ins Visier.<BR \/><BR \/>Am Versuchszentrum Laimburg und am NOI Techpark in Bozen arbeiten jährlich mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 400 Forschungsprojekten.