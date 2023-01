Einbruch im Zentrum von Kaltern: „Waren nur 20 Meter entfernt“

Werkzeug aus der Werkstatt geholt

Die Einbrecher versuchten den Tresor zu öffnen. Jetzt geht er gar nicht mehr auf. - Foto: © privat

Was genau gestohlen wurde, kann Frau Felderer noch nicht sagen. - Foto: © privat

„Gefühl, beobachtet zu werden, ist am schlimmsten“

Die Einbrecher durchwühlten die ganze Wohnung. - Foto: © privat

Es war gegen 19 Uhr, als Frau Felderer aus Kaltern am Dienstagabend mit ihren Eltern das Haus am Friedhofweg 1 verließ, um in einer nahegelegenen Bar was trinken zu gehen. Kurze Zeit später schlugen die Einbrecher zu: Sie brachen in die Erdgeschosswohnung des 3-stöckigen Hauses ein, wo Christine und Julius, die Eltern von Barbara Felderer, wohnen. Frau Felderer wohnt im 3. Stock.„Gegen 20 Uhr ruft mich mein Onkel an, der im 2. Stock des Hauses wohnt, um mir zu sagen, dass sie bei uns eingebrochen haben. Sofort sind wir nach Hause gelaufen, aber von den Einbrechern fehlte jede Spur“, erzählt Felderer.Die Einbrecher waren durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung gestiegen, hatten den Schäferhund der Familie abgelenkt und ihn in der Küche eingesperrt. Danach durchwühlten sie die Wohnung und versuchten den Tresor aufzubrechen. Das nötige Werkzeug dazu hatten sie aus der Werkstatt des Hofs geholt.Durch den Krach bemerkte der Onkel im oberen Stock den Einbruch und alarmierte sofort die Carabinieri. Als die Beamten nach kurzer Zeit eintrafen, waren die Einbrecher schon weg. Der Onkel hatte einen von ihnen noch kurz gesehen: Er sei schwarz gekleidet gewesen.„Die Carabinieri haben Fotos gemacht und Spuren sichergestellt. Sie waren sofort vor Ort, weil sie kurz zuvor bei einem zweiten Einbruch in Kaltern im Einsatz waren“, sagt Felderer.Was genau die Einbrecher gestohlen haben, könne Frau Felderer noch nicht sagen. „Der Tresor in der Wohnung wurde von den Einbrechern so stark beschädigt, dass wir ihn nicht mehr aufbekommen. Auf jeden Fall haben sie Schmuck gestohlen und sogar welchen ruiniert. Beschädigt haben sie auch das Fenster, von wo sie eingebrochen sind, den Tresor und die Mauer um den Tresor. Außerdem haben sie die ganze Wohnung durchwühlt: Alle Kästen und Schubladen waren aufgerissen und alles lag auf dem Boden.“„Schlimmer ist jedoch der gewaltige Schock. Meine Eltern haben die ganze Nacht kein Auge zugemacht und auch ich denke mir bei jedem kleinen Lärm, den ich höre, dass es Einbrecher sind, obwohl sie in meiner Wohnung im dritten Stock gar nicht eingebrochen sind.“„Noch viel schlimmer ist aber das Gefühl, dass uns die Einbrecher schon davor genau beobachtet haben“, sagt Barbara Felderer beängstigt.