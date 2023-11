Einbruch in Bozen: Mit Flex Safe aufgeschnitten – „Fühlen uns unwohl“

Nachbar rief Polizei

Bande treibt in der Gegend ihr Unwesen

Die Wohnung von M. S. liegt im 2. Stock eines Kondominiums in der Mendelstraße in Bozen. „Die Einbrecher sind gegen Abend über die Regenrinne auf den Balkon geklettert und haben unsere Balkontür aufgebrochen“, sagt M. S.Eigenartigerweise hätten die Einbrecher in der Wohnung nichts angerührt und sich direkt auf den Weg zum Safe gemacht. „Ich kann mir das nicht erklären. Niemand weiß, dass in unserer Wohnung ein Safe ist“, sagt M. S. Mit einer Flex hätten die Einbrecher den Safe aufgeschnitten und ihn geleert. Vor allem wertvoller Schmuck habe sich im Safe befunden.„Danach hatten die Einbrecher die Frechheit, mit dem Diebesgut das Haus über unsere Eingangstür zu verlassen“, so M. S. Beim Verlassen hätten sie sogar die Wohnungstür offen stehen lassen.Ein Nachbar wurde darauf aufmerksam. „Er sah die offene Wohnungstür und viel Flexstaub auf dem Boden. Daraufhin rief er die Polizei“, berichtet M. S. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Einbrecher aber bereits über alle Berge.M. S. war zu dem Zeitpunkt nicht daheim – er war in Brixen. Als er nach Hause kam, ging er sofort zur Polizei, die den Tatort schon begutachtet hatte. Spuren der Einbrecher gebe es keine, sagte die Polizei. „Sie sagte mir, dass es derzeit eine Bande gibt, die in der Gegend ihr Unwesen treibt, und das mein Safe nichts Wert sei: Das Material sei so weich, dass es nur einen minimalen Einbruchschutz biete“, so M. S.Seit dem Einbruch fühlen sich M. S. und seine Frau unwohl in ihrer Wohnung und in ihrem Viertel. „Die Bande ist hier immer noch unterwegs“, sagt er.