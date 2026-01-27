Zur Tat kam es laut Aussendung der Quästur gegen 2 Uhr nachts. <BR \/><BR \/>Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Täter die Eingangstür des Restaurants aufbrachen. Die beiden Männer bedrohten die Frau, damit sie nicht die Polizei verständige. Dennoch gelang es ihr glücklicherweise, einen Notruf abzusetzen.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Ordnungshüter versuchten die Täter zu fliehen. Sie konnten aber dingfest gemacht werden. <h3>\r\nTresor aus Wand gerissen<\/h3>In der Nähe des Restauranteingangs entdeckten die Polizisten einen aus der Wand gerissenen Tresor, der mit Blut verschmiert war, sowie weiteres Diebesgut, darunter drei Tablets und mehrere Banknoten. Auch eine Bohrmaschine wurde sichergestellt. <BR \/><BR \/>Die beiden Tunesier im Alter von 42 und 29 Jahren, die bereits polizeibekannt waren, wurden festgenommen.