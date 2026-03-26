Einer Streife der Staatspolizei fiel während einer Kontrollfahrt in der Bozner Industriezone eine verdächtige Person auf. Der junge Mann, der sein Gesicht unter einer Kapuze verborgen hatte, entfernte sich eilig mit einer Tüte in der Hand von einem Geschäft.<h3>\r\nBargeld und Diebesgut sichergestellt<\/h3>Die Beamten stoppten den Mann und kontrollierten den Inhalt der Tasche. Dabei kamen neben verschiedenen Lebensmitteln auch Mobiltelefone sowie Bargeld und Münzen im Wert von insgesamt rund 300 Euro zum Vorschein.<BR \/><BR \/>Parallel dazu untersuchten weitere Polizisten das betreffende Lokal, aus dem der Verdächtige gekommen war. Dort bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Eine Fensterscheibe war zertrümmert, das Innere des Lokals komplett durchwühlt und die Registrierkasse lag aufgebrochen auf dem Boden.<BR \/><BR \/><BR \/>Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen tunesischen Staatsbürger. Laut Angaben der Quästur ist der Mann bereits mehrfach polizeibekannt und hält sich als Asylbewerber im Land auf.<BR \/><BR \/>Er wurde wegen schweren Diebstahls verhaftet und in die Sicherheitszellen der Quästur gebracht. Dort wartet er nun auf sein Schnellverfahren.