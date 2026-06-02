„Ich bin angewidert und empört“, kommentiert Claudio Zanoni, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Arco den Vorfall. Eine Feuerwehr auszurauben bedeute, einen essenziellen Dienst für die Bevölkerung anzugreifen, der dazu da ist, rund um die Uhr für Sicherheit zu sorgen. <BR \/><BR \/>Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Entwendet wurde unter anderem ein hydraulisches Gerät, das erst kürzlich dank zahlreicher Spenden und Beiträge angeschafft werden konnte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319493_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei von Riva del Garda und die Carabinieri von Arco haben die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem werden nun die Aufnahme aus der Überwachungskamera ausgewertet, um die Täter ausfindig zu machen.