Der Einbruch hatte sich am Abend des 14. Oktober im Brixner Industriegebiet ereignet. Aus dem Fachgeschäft entwendeten die Täter hochwertige Kinderartikel, darunter einen Kinderwagen der neuesten Generation mit Spezialfahrgestell, eine Babywiege, einen Autositz und ein Kinderfahrrad. Zusammen mit etwas Bargeld belief sich der Gesamtschaden auf über 2.000 Euro.<h3>\r\nVerlassenes Gebäude an der Bahnlinie als Versteck<\/h3>Nach der Anzeige durch die Eigentümer übernahmen die Beamten der Carabinieri die Ermittlungen. Durch die Auswertung der Spuren vor Ort und ihre genaue Kenntnis der Szene rückten rasch drei polizeibekannte Männer ohne festen Wohnsitz und ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in den Fokus.<BR \/><BR \/>Der Durchbruch gelang bei einer gezielten Durchsuchung des Industriegebiets: In einem verfallenen Gebäude nahe der Bahnlinie, das den Männern als behelfsmäßiges Quartier diente, stießen die Carabinieri auf das Zwischenlager. Die gestohlenen Kinderartikel lagen dort unversehrt bereit vermutlich für den Weiterverkauf auf dem Schwarzmarkt. <BR \/><BR \/><BR \/>Sämtliche aufgefundenen Waren wurden beschlagnahmt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Die drei ausländischen Staatsbürger wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen auf freiem Fuß angezeigt.