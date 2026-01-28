Die Einbrecher sollen gegen 23 Uhr nachts zugeschlagen haben. Eine Zeugin will beobachtet haben, wie die Täter die Eingangstür des Restaurants einschlugen. Die mutmaßlichen Täter sollen die Frau daraufhin mehrfach bedroht haben, um sie davon abzuhalten, die Ordnungskräfte zu verständigen.<BR \/><BR \/>Ihr gelang es jedoch trotzdem, einen Notruf abzusetzen. Beim Eintreffen der Polizei sollen die Täter versucht haben zu flüchten, die Beamten konnten sie jedoch daran hindern. <BR \/><BR \/>In der Nähe des Restauranteingangs entdeckten die Polizisten einen aus der Wand gerissenen und mit Blut verschmierten Tresor, sowie weiteres Diebesgut, darunter drei Tablets und Bargeld. Bei der Suche nach Wertgegenständen hatten die Einbrecher das gesamte Restaurant verwüstet ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-einbruch-in-bozner-restaurant-mutmassliche-taeter-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).<h3>\r\nZwei dringend Tatverdächtige identifiziert<\/h3>Die beiden dringend Tatverdächtigen wurden in die Bozner Quästur gebracht wo sie identifiziert wurden. Bei ihnen handel es sich um zwei bereits amtsbekannte tunesische Staatsbürger im Alter von 42 und 29 Jahren. Einer von ihnen ist Asylbewerber der andere hält sich illegal in Italien auf.<BR \/><BR \/>Bei der Personendurchsuchung wurde bei einem der beiden Männer außerdem eine Bohrmaschine gefunden, die mutmaßlich für den Einbruch verwendet worden sei und ebenfalls Blutspuren aufwies. Die beiden Männer wurden verhaftet.