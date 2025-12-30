In der Nacht auf den heutigen Dienstag ist in die Temple Bar am Dominikanerplatz eingebrochen worden. Die Staatspolizei Bozen konnte kurz darauf einen mutmaßlichen Täter ausforschen. Unterstützt wurden die Ermittlungen von der Stadtpolizei Bozen, so heißt es in der Aussendung der Bozner Quästur. <BR \/><BR \/>Der Täter hatte die Tür des Magazins aufgebrochen, sich Zugang zum Lokal verschafft und die Kassenlade entwendet. Die Staatspolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf – ausschlaggebend waren unter anderem die Aufnahmen der installierten Videoüberwachung am Eingang des Lokals.<BR \/><BR \/>Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen nordafrikanischen Staatsbürger. Laut Polizei ist der junge Mann polizeibekannt, Asylwerber und bereits mit einem Platzverweis aus Bozen belegt. Der 19-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.