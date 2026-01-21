In Bozen hat es innerhalb weniger Tage vier Einbrüche gegeben. Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr in der Bar Matrioska in der Romstraße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lokal.<BR \/><BR \/>Bargeld fanden die Einbrecher keines, sie entwendeten jedoch Waren und verursachten Sachschäden. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Informationen gingen die Täter in allen Fällen rasch vor. Ziel waren vor allem Getränke und Produkte hinter dem Tresen, zudem wurden Türen und Einrichtungsgegenstände beschädigt.<BR \/><BR \/>Unter den betroffenen Geschäftsleuten wächst die Verärgerung. Die Inhaberin der Bar Matrioska erklärte gegenüber der Tageszeitung Alto Adige, ihrer Einschätzung nach handle es sich bei dem Verantwortlichen um eine Person, die den Sicherheitskräften bereits bekannt sei.