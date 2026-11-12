Angesichts der wiederholten Wohnungseinbrüche in der Gemeinde Karneid und im Eggental haben sich Bürgermeister Albin Kofler, die Ortspolizei Karneid und die Carabinieri der Station Kardaun am heutigen Donnerstagmorgen zu einer Aussprache getroffen. Dabei wurde vereinbart, die Präsenz der Ordnungskräfte in den Abend- und Nachstunden zu verstärken. <BR \/><BR \/>Gerade in den Abendstunden, wenn es schon dunkel ist, ist im Eggental zuletzt häufiger eingebrochen worden, wie auch die Bürgermeister Thomas Pardeller (Welschnofen) und Bernhard Daum (Deutschnofen) berichten. So auch am gestrigen Mittwoch während der Martinsumzüge in den Dörfern. <h3>\r\n„Es ist bei uns nicht das erste Mal passiert“<\/h3>„Es ist bei uns nicht das erste Mal passiert – und das obwohl wir jegliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen und letzthin sogar eine neue Alarmanlage installiert haben“, berichtet eine Betroffene von einem Gefühl des Ausgeliefert-Seins und der Ohnmächtigkeit. Sowohl ihr Mann, der innerhalb weniger Minuten am Tatort war, als auch die Carabinieri, konnten aber nichts mehr ausrichten. <BR \/><BR \/>„Es geht nicht an, dass unsere Menschen die Veranstaltungen in den Dörfern besuchen und Angst haben müssen, dass in der Zwischenzeit ihre Wohnungen ausgeräumt und verwüstet werden“, unterstreicht Bürgermeister Albin Kofler. Neben den Ordnungskräften in seiner Gemeinde habe er daher auch Landeshauptmann Arno Kompatscher informiert. Bei einem Treffen der Bürgermeister der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern am heutigen Donnerstag wird Kofler das Thema noch ansprechen.<h3>\r\n„Türen abschließen, auch wenn man sich zuhause befindet“<\/h3>„Gleichzeitig sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, vorsichtig und wachsam zu sein“, betont Bürgermeister Albin Kofler auch im Namen seiner Eggentaler Kollegen Thomas Pardeller und Bernhard Daum.<BR \/><BR \/> „Türen abschließen, auch wenn man sich zuhause befindet, Fenster nicht unbeobachtet auf Kipp lassen, Alarmanlagen und Überwachungskameras einschalten und die 112 rufen, wenn man – auch in der Nachbarschaft – etwas oder jemanden Verdächtiges beobachtet“, erinnert Kofler an einschlägig bekannte Vorbeugemaßnahmen. Der Bürgermeister appelliert an die Nachbarschaftshilfe, die es in dieser Situation zu stärken gelte. <BR \/><BR \/>„Wir dürfen uns nicht alleine auf die Ordnungskräfte verlassen, sondern müssen selbst Vorkehrungen treffen – als Dorfbevölkerung, als Hausgemeinschaften und als Familien: Halten wir Augen und Ohren offen.“