Die Vorfälle, die sich in den Monaten Dezember und Januar häuften, hatten bei den Bozner Kaufleuten für erhebliche Beunruhigung gesorgt. Durch die Ermittlungen der Staatspolizei wurde nun eine Gruppe von sieben Verdächtigen ausfindig gemacht. Ihnen werden insgesamt acht Vorfälle zugeschrieben, wobei es in einigen Fällen beim Versuch blieb.<h3>\r\nFestnahmen und Ausweisungen<\/h3>Die Konsequenzen für die mutmaßlichen Täter, bei denen es sich teils um ausländische und teils um italienische Staatsbürger handelt, sind deutlich: Einige wurden festgenommen, andere, die sich illegal im Staatsgebiet aufhielten, wurden bereits in Abschiebezentren (CPR) gebracht. Ein Verdächtiger wurde verhaftet, nachdem im Zuge der Ermittlungen weitere Straftaten ans Licht kamen.<h3>\r\nSchraubendreher und Pfefferspray<\/h3>Auch abseits der Einbruchsserie blieb die Polizei wachsam. In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte in Neubruchweg zwei italienische Staatsbürger, die sich verdächtig verhielten. Einer von ihnen trug zwei Schraubendreher und ein Pfefferspray bei sich – er wurde wegen des Mitführens von gefährlichen Gegenständen angezeigt.<BR \/><BR \/> Zudem konnte ein kosovarischer Staatsbürger als mutmaßlicher Täter eines versuchten Einbruchs in ein Geschäft in der Piavestraße identifiziert und auf freiem Fuß angezeigt werden.<h3>\r\nGroßkontrolle: 300 Personen überprüft<\/h3>Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari wurden in dieser Woche erneut die sogenannten „Alto Impatto“-Kontrollen durchgeführt. Dabei arbeiteten Staatspolizei, Carabinieri, Finanzwache, Ortspolizei und das Militär Hand in Hand.<BR \/><BR \/>Die Kontrollen konzentrierten sich auf bekannte Brennpunkte und belebte Plätze, darunter: Obstmarkt, Kapuzinerpark und Garten der Religionen, der Bereich rund um den Bahnhof, den Mazziniplatz, Dominikanerplatz und die Wolkensteinstraße.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden allein am gestrigen Tag über 300 Personen identifiziert und zahlreiche öffentliche Lokale einer genauen Prüfung unterzogen. Die Quästur betont, dass diese ständige Präsenz darauf abzielt, die Kleinkriminalität einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.