In den vergangenen Tagen häuften sich in Brixen die Meldungen über Diebstähle. Die Carabinieri-Kompanie leitete daraufhin eine gezielte Fahndung ein, die nun Früchte trug.<h3>Die Tatorte: Sanitätsgeschäft und Restaurant<\/h3>Die Ermittler konzentrierten sich bei ihren Erhebungen auf zwei gezielte Einbrüche: Aus dem Geschäft „Ladurner Hospitalia“ in der Regensburger Allee waren rund 15 Schachteln mit Sanitätsprodukten entwendet worden.<BR \/><BR \/> Im Restaurant „Bella Cina“ in der Dantestraße hatte der Täter fünf Mobiltelefone (darunter iPhones und Huawei-Geräte), rund 200 Euro Bargeld sowie Wein und andere Waren gestohlen.<BR \/><BR \/>Obwohl in beiden Gebäuden keine Alarmanlagen installiert waren, lieferten Aufnahmen einer privaten Videoüberwachungsanlage den entscheidenden Hinweis. Die Beamten analysierten die Aufnahmen akribisch und erkannten einen jungen Mann wieder, der bereits zuvor polizeilich überwacht worden war.<h3>\r\nVersteck verraten: Dieb führt Beamte zur Beute<\/h3>Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen algerischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der sich jedoch regelmäßig in Brixen aufhält. Nach einer intensiven Suche konnten die Carabinieri ihn aufspüren. In seinem vorübergehenden Unterschlupf fanden die Militärs einen Teil der Beute aus dem Restaurant sowie drei Fahrräder, deren Herkunft derzeit noch geprüft wird.<BR \/><BR \/>Angesichts der Beweislast gab der junge Mann schließlich nach und führte die Beamten zu einem weiteren Versteck. Dort kam die restliche Beute zum Vorschein: alle gestohlenen Smartphones, Handgeräte und zwei Kellner-Geldtaschen mit 160 Euro Inhalt. Da der 21-Jährige zudem ein Klappmesser bei sich trug, wurde er neben Diebstahls auch wegen des unerlaubten Mitführens von Waffen angezeigt.<BR \/><BR \/>Dank des schnellen Eingreifens konnte die Beute bereits den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden.