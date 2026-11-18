Einbrüche in mehreren Wohnungen im Raum Brixen sollen auf das Konto zweier Männer gehen. Den Carabinieri ist es nun gelungen, die beiden mutmaßlichen Täter festzunehmen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um besonders gefährliche Verdächtige. Bei ihnen wurden Schusswaffen, gestohlene Fahrzeuge und eine größere Menge mutmaßlicher Beute sichergestellt.<BR \/><BR \/>Die Festnahmen erfolgen vor dem Hintergrund einer zuletzt wieder zunehmenden Zahl von Wohnungseinbrüchen in Südtirol. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zu den einzelnen Taten sollen nun Aufschluss darüber geben, welche Einbrüche den beiden Festgenommenen konkret zugeordnet werden können.