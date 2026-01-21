Der junge Mann hatte es gezielt auf Wohngebiete in Dorf Tirol abgesehen, um dort während der Feiertage Beute zu machen. Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Güter und der angerichteten Sachschäden auf fast 5.000 Euro.<h3>\r\nEinbrüche an Weihnachten und Silvester<\/h3>Der erste Vorfall ereignete sich an Heiligabend. Der 23-Jährige brach über einen Nebeneingang in einen Beherbergungsbetrieb in Dorf Tirol ein. Dort entwendete er Bargeld, Wertsachen, Arbeitswerkzeuge sowie Lebensmittel und Alkohol. Allein bei diesem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von über 4.000 Euro.<BR \/><BR \/>Am Silvesternachmittag schlug der Täter erneut zu. Dieses Mal suchte er ein Privathaus auf. Während die Besitzer abwesend waren, kletterte er über den Gartenzaun und stahl aus einem Geräteschuppen verschiedene Gartenwerkzeuge im Wert von rund 700 Euro.<h3>\r\nÜberwachungskameras überführen den Täter<\/h3>Dass die Carabinieri den Mann so schnell fassen konnten, verdanken sie der guten Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und moderner Technik. Aufmerksame Anwohner hatten den Verdächtigen bereits zuvor beobachtet, wie er sich verdächtig im Dorf umsah.<BR \/><BR \/>Zudem lieferten die Opfer den Carabinieri detaillierte Beschreibungen und Aufnahmen ihrer Videoüberwachungssysteme. Die Beamten werteten tausende Einzelbilder aus und glichen diese mit den Daten polizeibekannter Personen ab.<h3>\r\nBeute in der Wohnung sichergestellt<\/h3>Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung am Wohnort des jungen Mannes in Meran wurden die Ermittler fündig: Ein Großteil des Diebesgutes konnte beschlagnahmt werden und soll in den kommenden Tagen an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran, Sebastiano Cannata Galante, lobte den Einsatz seiner Beamten und die Wachsamkeit der Bürger: „Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, jede Straftat anzuzeigen und die Polizei durch Informationen oder Videomaterial zu unterstützen.“ Gleichzeitig riet er Hausbesitzern und Hoteliers, weiterhin in Sicherheitssysteme zu investieren, um potenzielle Täter abzuschrecken.