Die Staatspolizei wurde in der Nacht auf den heutigen Donnerstag zu einem versuchten Einbruch in die Trieststraße gerufen: „Zwei Personen hatten versucht, sich Zutritt zu einer Bar zu verschaffen. Die Polizei war ausgerückt und hatte die Verfolgung der mutmaßlichen Täter aufgenommen“, schildert Fahndungsleiter der Bozner Quästur, Giuseppe Tricarico.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Verfolgungsjagd habe sich einer der mutmaßlichen Einbrecher auf eine Insel im Eisack geflüchtet – zwei Beamte der Staatspolizei folgten ihm bis auf die Insel. <BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es schließlich, den Flüchtigen zu schnappen. Bei der Insel sei die Strömung allerdings so stark gewesen, dass die drei das Ufer nicht mehr hätten erreichen können, so die Berufsfeuerwehr Bozen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/reissende-stroemung-keine-chance-naechtlicher-einsatz-im-eisack" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Kurz nach 4 Uhr wurde der Notruf abgesetzt. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und „retteten zwei Beamte der Staatspolizei und einen der beiden mutmaßlichen Einbrecher aus dem Wasser“, so Tricarico. <BR \/><BR \/> Die drei Geretteten sollen leicht unterkühlt gewesen sein und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Für die beiden mutmaßlichen Einbrecher klickten die Handschellen.