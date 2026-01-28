<h3>\r\nIn Leifers und Pfatten wohnhafte Jugendliche im Visier <\/h3>\r\nAbends wurden die Carabinieri der Kompanie Neumarkt kürzlich in Pfatten auf einen Pkw mit drei Männern an Bord aufmerksam. Als sie die drei Insassen identifizierten, stellten die Beamten fest, dass sie wegen verschiedener Straftaten amtsbekannt waren. <BR \/><BR \/>Bei den Verdächtigen handelt es sich laut der Aussendung um zwei in Leifers wohnhafte 22-Jährige und einen 23-Jährigen aus Pfatten. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter beschlossen, das Fahrzeug zu durchsuchen. Sie entdeckten Einbruchswerkzeug, weshalb die Ermittler die drei Männer verdächtigen, in jener Nacht Einbrüche geplant zu haben. <BR \/><BR \/>Das Einbruchswerkzeug wurde beschlagnahmt und die drei Verdächtigen bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.