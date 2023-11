Einbrüche in Bozen: Aug in Aug mit dem Dieb in der Nacht

Offenbar wussten sie nicht nur, dass niemand zu Hause war, sondern auch, dass ein Tresor auf sie wartete: Gerätschaften, um ihn zu knacken, hatten sie dabei. Trotz des großen Lärms und der sicherlich langen Zeit, die das Öffnen des Tresors in Anspruch nahm, verlief der Coup ohne Probleme. Die Höhe der Beute, die sich auf jeden Fall auf mehrere tausend Euro beläuft, muss noch beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie der „Alto Adige“ berichtet.Ein zweiter Fall ereignete sich in einem zentralen Stadtteil gegen 3 Uhr morgens: Verdächtige Geräusche hatten den Bewohner geweckt. Als dieser aufstand, um nachzusehen, was los war, stand er dem Einbrecher gegenüber. Zur großen Bestürzung und Angst beider Parteien: auf der einen Seite der Bewohner, der zu schreien begann, und auf der anderen Seite der Einbrecher, der wohl nicht damit gerechnet hatte, auf frischer Tat ertappt zu werden. Sofort flüchtete er vom Balkon der Wohnung: Wenigen Dinge, die er ergattert hatte, nahm er jedoch mit, wie der „Alto Adige“ in Erfahrung gebracht hat.