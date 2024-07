Einbrüche in Prissian: Erhöhte Aufmerksamkeit

Auffälligkeiten melden

Um mit einem Draht oder mit einer Schlinge den Griff der Balkontür der Wohnung von S. H. von innen betätigen zu können, bohrten die Diebe ein kleines Loch in den Türrahmen. „Meine Tochter und ich waren bis etwa Mitternacht wach“, blickt S. H. zurück. „Bis dahin war aber alles ruhig.“ Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr stand die Prissianerin auf.„In der Früh waren die Balkontür unserer Wohnung im ersten Stock und die Schubladen unserer Kommoden offen“, berichtet sie. Die Einbrecher suchten in Bad, Küche, Wohnzimmer und Gang nach Geld und Wertgegenständen. „In den Zimmern, in denen wir schliefen, waren sie wohl nicht, ansonsten hätten sie sicher unsere Geldtaschen mitgenommen,“ glaubt die Prissianerin.Gestohlen wurde ein Rucksack. „Die Wanderstöcke, die im Rucksack waren, und den wertlosen Modeschmuck meiner Tochter haben die Einbrecher am Balkon zurückgelassen“, sagt sie.In derselben Nacht drangen Unbekannte auch in die darunterliegende Wohnung ein. Dort stahlen die Diebe Geld. Von den Bestohlenen beider Wohnungen wurde Anzeige bei den Carabinieri erstattet.Bürgermeister Christoph Matscher ruft zu erhöhter Vorsicht und Wachsamkeit auf: „Auffälligkeiten sollen sofort den Carabinieri gemeldet werden.“ Und in der Bevölkerung ist seit Bekanntwerden der Einbrüche wieder der Wunsch nach mehr Präsenz der Carabinieri laut geworden.