Am gestrigen Tag fand die Haftprüfung zu der am 9. Juli erfolgten Verhaftung statt. Am Ende der Verhandlung nahm die Justizbehörde – die die von den Beamten der Quästur Trient durchgeführten Ermittlungen bestätigte – den Verhafteten in das Ermittlungsregister auf. Ihm werden insgesamt 17 Diebstähle zur Last gelegt, die zum Nachteil von Bars und Geschäften im Stadtzentrum begangen wurden. Aus diesem Grund wurde Untersuchungshaft im Gefängnis angeordnet.<BR \/><BR \/>Der Beschuldigte war bereits zuvor mit einem Aufenthaltsverbot für das Trentino belegt worden, gegen das er mehrfach verstoßen hatte. Die Ermittlungsarbeit der Quästur Trient, insbesondere durch die Auswertung von Aufnahmen aus Überwachungskameras sowie die Sicherstellung von zwei entwendeten Registrierkassen aus Geschäften, hat einen wichtigen Fortschritt bei der Identifizierung der Täter der in den vergangenen Tagen verübten Einbrüche ermöglicht.<BR \/><BR \/>Bezüglich der übrigen Fälle laufen weiterhin intensive Ermittlungen durch die Quästur Trient. Dabei werden auch die Spuren ausgewertet, die am Tatort gesichert wurden.