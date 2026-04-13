<BR \/>Der erste Alarm ging gegen 5.30 Uhr ein, berichtet die Tageszeitung „l'Adige“. Beim Restaurant Gastromondo wurde die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen. Laut dem Inhaber Abdelilah Marroun, genannt Aldo, nutzte der Täter dafür einen Kanaldeckel. Ein Zeuge will beobachtet haben, wie eine Person mit teilweise bedecktem Gesicht den Deckel holte, gegen die Scheibe schleuderte und ihn anschließend wieder zurückbrachte und umgedreht ablegte. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei.<BR \/><BR \/>Nach dem Einschlagen der Scheibe drang der Täter in das Lokal ein, fand jedoch nichts von Wert vor. „In der Kasse war nur ein Cent. Er hat die Münze genommen und dann wieder auf den Tisch gelegt“, berichtet Marroun. Zudem riss der Einbrecher die Kabel der Kasse und des POS-Terminals ab. Beim Verlassen des Lokals verletzte er sich offenbar: Auf der beschädigten Scheibe wurden Blutspuren entdeckt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Marroun ist es bereits der zweite Einbruch innerhalb von 15 Tagen. Ende März hatten Unbekannte 400 Euro aus der Kasse seines Lokals entwendet. Seitdem lässt der Betreiber kein Bargeld mehr im Restaurant. Bereits am 20. März war es zudem zu einem weiteren Vorfall gekommen: Die Veranda des Lokals wurde verwüstet, Tische und Stühle umgeworfen, Zigarettenstummel auf dem Bodenbelag ausgedrückt, Scheiben zerbrochen und ebenfalls Blutspuren hinterlassen.<BR \/><BR \/>Der Unternehmer zeigt sich zunehmend frustriert: „Ich bin müde und enttäuscht. So etwas habe ich hier noch nie erlebt. Vandalismus, Diebstähle und mangelnder Respekt haben jedes Maß überschritten.“ Als Hauptprobleme nennt er einen Mangel an Polizeikräften sowie fehlende Überwachungskameras, insbesondere in diesem Stadtgebiet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Noch in derselben Nacht hatte Marroun ein ungutes Gefühl und kontrollierte nach Geschäftsschluss seines zweiten Lokals die Situation vor Ort – ohne Auffälligkeiten festzustellen. Nur wenige Stunden später wurde er von der Polizei über den Einbruch informiert.<BR \/><BR \/>Gegen 6.30 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall. Auch dort wurde bei einem Restaurant eine Seitenscheibe mit einem Kanaldeckel eingeschlagen. Der Täter drang jedoch nicht in das Lokal ein, und es wurde nichts entwendet. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich in beiden Fällen um denselben Einzeltäter handeln.