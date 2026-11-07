Dutzende Beamte der Carabinieri von Neumarkt wurden dabei von einem Hubschrauber und der Hundestaffel Leifers unterstützt.<BR \/><BR \/>Kontrolliert wurden unter anderem touristische Ausflugsziele und Parkplätze, die besonders von Autoeinbrüchen betroffen sein könnten. Dazu zählen der Kalterer See, Altenburg, Leuchtenburg, Klughammer und Schwarzenbach bei Auer. Auch in Wohngebieten wurde verstärkt kontrolliert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Aktion soll in den kommenden Wochen, insbesondere im Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage, fortgesetzt werden. Die Carabinieri rufen dazu auf, verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Notrufnummer 112 zu melden.