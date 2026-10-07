Zwei Männer im Alter von 33 und 23 Jahren wurden von der Staatspolizei kurz nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Museumstraße gestoppt. Sie waren mit zwei Registrierkassen in Richtung Talferwiesen unterwegs. Bei einer Kontrolle wurde weiteres Diebesgut im Wert von rund 4.000 Euro sichergestellt. <BR \/><BR \/>Die beiden marokkanischen Staatsbürger wurden festgenommen. Das Diebesgut wurde den Eigentümern zurückgegeben.<h3>\r\nIn Notaufnahme Handy gestohlen<\/h3>In derselben Nacht wurde die Polizei zudem wegen eines Diebstahls in die Bozner Notaufnahme gerufen. Ein 26-jähriger marokkanischer Staatsbürger soll dort einem wartenden Patienten ein Smartphone gestohlen haben. Das Handy wurde bei einer Durchsuchung in seiner Jacke gefunden. Auch er wurde wegen schweren Diebstahls festgenommen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem 163 Personen identifiziert und 23 Fahrzeuge überprüft.