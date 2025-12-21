Ein bemerkenswertes Bild zeigt sich jeden Freitagnachmittag im Dorfzentrum von St. Martin in Passeier: Bedürftige Frauen und Männer stehen vor der Ausgabestelle der Psairer Tafel an, um sich Nudeln, Tomatensugo, Reis, Brot sowie Gemüse, Obst und auch Süßes zu holen. <BR \/><BR \/>„In der Regel tragen sie Waren im Wert zwischen 70 bis 90 Euro nach Hause, für sie ist es bitter notwendige Unterstützung“, weiß Brigitte Gufler, Koordinatorin und treibende Kraft der Tafel. Berechtigt sind nur Menschen, deren Bedürftigkeit vonseiten der zuständigen Behörden anhand von Bescheinigungen festgestellt worden ist. Vor Ort wird verbucht, wer wie viele Waren mitgenommen hat. Der Unkostenbeitrag der Bezieher beläuft sich auf zwei Euro, dies sei einerseits aus psychologischer Sicht wichtig, weil man auf diese Art und Weise die Waren umso mehr zu schätzen wisse, andererseits trage man zur Spesendeckung der Tafel bei. <BR \/><BR \/><b>Unterstützung für 80 Familien bzw. 250 Bedürftige<\/b><BR \/><BR \/>Wie Gufler ausführt, sind nicht nur Rentner, Alleinerziehende oder Menschen mit Suchtproblematiken auf diese Einrichtung angewiesen, sondern im verstärkten Ausmaß auch junge Mütter und Väter mit Kindern. Ausländische Familien sind dagegen mit drei Beziehern in der Minderheit. „Insgesamt versorgen wir etwa 80 Familien und Einzelpersonen bzw. rund 250 Bedürftige mit Lebensmitteln, ohne diese Hilfe wären sie wohl in einer verzweifelten Lage“, gibt Gufler zu bedenken. <BR \/><BR \/><b>Armut kann unterschiedlichste Ursachen haben<\/b><BR \/><BR \/>Da ist die Mindestrentnerin, deren Geld für Einkäufe im Supermarkt nicht reicht, da ist die junge Familie, die sich die Raten für das Haus, für das Auto oder die Miete vom Mund absparen muss, da ist auch so manche Existenz, die es irgendwann aus der Bahn geworfen hat. Ursache kann ein Schicksalsschlag, eine Krankheit oder eine Scheidung sein. „Viele von ihnen haben nie gelernt, mit Geld umzugehen und sind langsam in eine Notlage geschlittert“, gibt Gufler zu bedenken. <BR \/>In den Anfangsjahren war die Scham der Tafelnehmer noch recht groß, klar, vor aller Augen will man nicht als notleidend abgestempelt werden. Das habe sich geändert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252419_image" \/><\/div>\r\nDie Psairer Lebensmitteltafel wurde 2014 von Freiwilligen aus der Taufe gehoben, die Anfänge waren schwierig, aber man hielt durch. Nach wie vor sind die Gründe mit Herzblut dabei. Nach und nach begannen die Menschen vom Tal diese Hilfseinrichtung zu schätzen, immer mehr leisteten auch einen Beitrag. „Wir haben eine Reihe von festen Unterstützern, wo unsere Fahrer Lebensmittel abholen können“, sagt Gufler und zählt ein paar Läden auf. Außerdem gibt es immer wieder spontane Warenspenden: Ein Bauer bringt ein paar Kisten Äpfel vorbei, eine Hausfrau ein paar Salatköpfe, ein Eierproduzent jene Eier, die für den Verkauf zu klein sind, oder ein Metzger schneit mit zehn gebratenen Hühnern bei der Tür herein. All das muss in der Tafel begutachtet und sortiert werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252422_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Regel werden die Lebensmittel von den Fahrern abgeholt. Unterm Strich darf Brigitte Gufler auf den Einsatz von elf Freiwilligen bauen, die abwechselnd die Turnusse übernehmen. „Wichtig ist, dass wir als Team zusammenhalten und der Dienst gut funktioniert, denn es braucht ihn“, erklärt sie. Notwendig sei auch die Unterstützung von Seiten der Gemeinde, welche die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt und die Gebühren für Müll und Strom übernimmt. Bei Reparaturen oder sonstigen Anliegen haben Bauhof oder Bürgermeister immer ein offenes Ohr, versichert Gufler. Die Psairer Tafel mit dem Hauptsitz in St. Martin und den Außenstellen in Moos und Riffian hat sich längst zu einer etablierten Adresse im Tal gemausert. <BR \/><BR \/><b>Vier Tage die Woche Pflegerin im Seniorenheim<\/b><BR \/><BR \/>Dafür ist Brigitte Gufler sehr dankbar, überhaupt unterstreicht sie den selbstlosen Einsatz der vielen freiwilligen Hände und wie sehr die langjährigen Unterstützer herwärts schauen. Sie selbst verdient ihren Lebensunterhalt als Pflegerin im Seniorenheim von St. Leonhard, wo sie seit vielen Jahren von Montag bis Donnerstag arbeitet. Der Freitag hingegen gehört dagegen der Psairer Tafel, im Ehrenamt, versteht sich.