Eine Oberschulklasse in Brixen wagt genau das: drei Wochen ohne Smartphone, ohne Scrollen im Sekundentakt. Für eine Generation, die mit dem Wischen und Tippen groß geworden ist, ist das kein nostalgisches Experiment, sondern ein mutiger Eingriff in den eigenen Alltag. Psychologisch wirkt so ein Bruch überraschend schnell. <BR \/><BR \/>Weniger digitale Reize senken nachweislich den Stresspegel, die innere Unruhe nimmt ab, Konzentration kehrt zurück. Vor allem entsteht etwas, das im digitalen Grundrauschen kaum Platz hat: Man kommt wieder bei sich an. Gespräche werden tiefer, und Langeweile – dieser fast vergessene Motor der Kreativität – darf wieder entstehen.<BR \/><BR \/>Der Versuch zeigt, dass Jugendliche sehr genau spüren, wie stark das Smartphone an ihrer Aufmerksamkeit zieht. Sie kennen die Vorteile, aber auch den ständigen Druck der Erreich- und Vergleichbarkeit. Verbote greifen da nicht. Sie erzeugen höchstens Trotz – und später mehr Bildschirmzeit als zuvor. Was funktioniert, sind Erfahrungen, die spürbar machen, wie sich ein Alltag ohne Dauerablenkung anfühlt. Solche Momente wirken wie ein Dimmer: Die Welt wird heller, wenn der Bildschirm etwas dunkler bleibt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72582353_quote" \/><BR \/><BR \/>Gerade jetzt, in der Adventszeit, passt dieses Bild gut. Advent wäre eigentlich die Zeit der ruhigeren Töne – doch der moderne Dezember ist laut, dicht, vollgepackt. Viele fühlen sich da ohnehin schon überfordert; das Digitale ist ein zusätzlicher Verstärker. Übers Smartphone gesprochen: ein Feuerwerk aus Push-Nachrichten. Stille ist zur Mangelware geworden.<BR \/><BR \/>Umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet Jugendliche auf Pause drücken und damit vorleben, was vielen Erwachsenen schwerfällt. Vielleicht ist ihr Experiment in diesem Sinne die modernste Form von Advent, die man sich vorstellen kann – und eine Erinnerung an uns alle, nicht nur das Smartphone öfter bewusst wegzulegen, sondern Ablenkungen generell wieder kritischer zu hinterfragen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:rainer.hilpold@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rainer.hilpold@athesia.it<\/a>