Die beiden 4,20 Meter breiten Altarumhänge wurden 1905 im Auftrag von Papst Pius X. angefertigt. Sie zeichnen sich durch eine besonders aufwendige Stickereidekoration aus Gold- und Silberfäden aus. Florale Ornamente, etliche religiöse Symbole sowie das Wappen von Papst Pius X. prägen die Gestaltung. Im Zentrum befindet sich ein Medaillon mit den Heiligen Alfons und Gerhard.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354431_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRestaurierung der Altarumhänge in einem besonderen Jahr<\/h3>Die Restaurierung stellt aufgrund der Größe der Umhänge, der unterschiedlichen Materialien und der Vielzahl historischer Sticktechniken höchste fachliche Anforderungen. Neben der konservatorischen Bearbeitung sind auch mikroskopische Untersuchungen und Materialanalysen vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Vorstellung der restaurierten Altarumhänge fällt in ein besonderes Jahr. 2026 begeht der Vatikan den 400. Jahrestag der Weihe des heutigen Petersdomes. Er wurde am 18. November 1626 mit einem Gottesdienst feierlich geweiht. Die Fabbrica di San Pietro, die für Erhaltung und Verwaltung der Basilika zuständig ist, begleitet das Jubiläumsjahr mit einer Reihe kultureller, historischer und liturgischer Veranstaltungen.<BR \/><BR \/>Irene Tomedi gilt seit Jahrzehnten als ausgewiesene Spezialistin für historische Textilien. Ihre Arbeit führte sie bereits zu bedeutenden Kulturgütern im In- und Ausland. Zu ihren besonderen Referenzen zählt unter anderem auch die Mitarbeit an der Restaurierung des Turiner Grabtuchs.