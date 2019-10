Eine Familie wird zu Grabe getragen

Eine ganze Familie hat Andreas Exenberger (25) in der Nacht auf Sonntag in Kitzbühel ausgelöscht – aus Eifersucht und unbändiger Wut. Am Montag um 14 Uhr findet für die Familie Hinterholzer in Kitzbühel ein Trauergottesdienst statt: für die Eltern Andrea (51) und Rupert (59) sowie ihre Kinder Kevin (25) und Nadine (19).