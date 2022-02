Eine Festnahme, 10 Anzeigen und 7 Haftbefehle

Die Kontrollen der Polizei wurden hauptsächlich in jenen Stadtteilen in Bozen durchgeführt, in denen man Drogengeschäfte vermutet und von Bürgern gemeldete Unruhen festgestellt wurden.Die Polizei wurde fündig: Eine Person wurde auf Anordnung der Justizbehörde festgenommen, 10 Personen wurden angezeigt: 3 wegen Drogenhandels, 2 wegen Widerstandes gegen die Staatsanwaltschaft, einer wegen Hehlerei, einer wegen Mitführens einer Waffe, einer wegen Mitführens von anstößigen Gegenständen und 2 Personen wegen Nichteinhaltung der Einwanderungsbestimmungen.

stol