Eine gesunde Bräune gibt es nicht

Seit Jahrzehnten wird vor zu starker Sonnenexposition gewarnt, und trotzdem nehmen die Hautkrebs-Neuerkrankungen in Mitteleuropa ständig zu. Eine von 3 Tumorneudiagnosen betrifft in Südtirol die Haut. Das berichten die „Dolomiten“ am Samstag.