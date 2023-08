Eine „Heimatmappe“ für Südtirols Grundschulen

Das Arbeitsbuch für die Grundschule enthält Lesetexte, Arbeitsblätter und Mal- und Bastelanleitungen für Kinder ab 6 Jahren und bietet somit eine solide Grundlage für die Auseinandersetzung mit Natur, Kultur und Mensch in Südtirol.Bereits im Schuljahr 2023/24 werden rund 10.000 Schülerinnen und Schüler der ersten, zweiten und dritten Klassen Grundschule die Heimatmappe erhalten.Claudia Plaikner, Obfrau des Heimatpflegeverbandes, betonte im Rahmen der Pressekonferenz am 30. August: „In einer globalisierten Welt ist das Kennen der eigenen Identität und Wurzeln gerade für die Jugend ein unabdingbarer Teil einer umfassenden Bildung und wichtige Voraussetzung, der Welt und ihren Herausforderungen offen zu begegnen. Mit der Heimatmappe möchten wir junge Menschen für Südtiroler Themen sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Einzigartigkeit und Vielfalt unserer Umgebung schaffen.“Dass es sich um eine wertvolle Initiative handelt, unterstrich auch Landesrat Philipp Achammer, der das Projekt langfristig unterstützen möchte: „Nicht ist so notwendig, wie diese Initiative, die genau zur rechten Zeit kommt. Denn nur was man kennt, weiß man zu schätzen und zu schützen.“