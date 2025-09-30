Aber zunächst klären wir, wie es jetzt in Sachen Hundesteuer weiter geht bzw. welche Möglichkeiten das Land hat.<h3>\r\n3 Möglichkeiten<\/h3><b>Erstens:<\/b> Die bisherige gesetzliche Regelung aufrechtzuerhalten und jene Besitzer zur Kasse bitten, die am Jahresende 2025 auch die letzte Frist verstreichen lassen, um, wie vorgeschrieben, eine DNA-Probe ihres Hundes abzugeben. <BR \/><BR \/><b>Zweitens:<\/b> Die Regelung zu widerrufen und allen Hundebesitzern, die den DNA-Test schon ordnungsgemäß hinterlegt haben, das Geld zurückzahlen. <BR \/><BR \/><b>Drittens:<\/b> Eine völlig neue Regelung einführen. Landesrat Luis Walcher hat sich für Lösung drei entschieden. Er möchte ab Jänner 2026 eine Gemeinde-Hundesteuer von einheitlich 100 Euro einführen sowie für die Hunde von Urlaubsgästen eine tägliche Ortstaxe von 1,50 Euro. <BR \/><BR \/>Bleibt abzuwarten, ob sich dafür innerhalb der Landesregierung und dann im Landtag Mehrheiten finden. Die Debatte jedenfalls ist eröffnet und verläuft mitunter recht emotional. <h3>\r\nHundesteuer im Laufe der Zeit<\/h3>Die bissigste Kritik, um im Thema zu bleiben, kam von der Landtagsabgeordneten Anna Scarafoni von Fratelli d'Italia. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-die-svp-hunde-besteuern-will-schlagen-wir-vor-kuehe-zu-besteuern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Dabei wurde die Hundesteuer in Italien, wie Staatsrat a. D. Hans Zelger recherchierte, ausgerechnet 1931, also unter dem Regime von Benito Mussolini, eingeführt. Wieder außer Kraft gesetzt wurde sie 1974, formell abgeschafft 1991. Mit einer folgenden Steuerreform und der Einführung des Hunderegisters eröffnen sich neue Möglichkeiten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219242_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Übrigens, eine Hundesteuer gibt es aktuell in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein – mit ziemlich unterschiedlich hohen Ansätzen. Landesrat Luis Walcher liegt mit seinem Vorschlag etwa im Schnitt. Keine Hundesteuer eingehoben wird unter anderem in Frankreich, Spanien, Kroatien, Schweden und Dänemark. Auch im Vereinigten Königreich, wo 1796 die Steuer als erste weltweit eingeführt worden war, wurde sie 1987 wieder abgeschafft.