Eine Million Liter Wein in Süditalien beschlagnahmt

Eine Million Liter Wein, der mit falschen Qualitätssiegel verkauft wurde, sind bei einem Weinproduzenten in Foggia in der süditalienischen Region Apulien beschlagnahmt worden.8 Personen wurden wegen Betrug und Fälschung von Dokumenten über die Herkunft von Lebensmittelprodukten angezeigt worden, so die Polizei am Mittwoch.Das Weinunternehmen vertrieb Weine wie Chardonnay, Pinot und Merlot mit dem Qualitätssiegel IGP (geschützte geografische Angabe, Anm.), obwohl es sich um Billigwein handelte. Dieser soll mit gefälschten Herkunftsbezeichnungen und Weinqualitätsetiketten in ganz Italien vertrieben worden sein.Apulien zählt zu den italienischen Regionen mit der stärksten Weinproduktion. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti rief zu strengen Strafen im Kampf gegen Betrügereien im Lebensmittelbereich auf.

apa