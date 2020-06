Eine Neuinfektion im Bundesland Tirol

Da es im selben Zeitraum keine neuen Genesungen gab, erhöhte sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 12.Diese Zahlen ging am Montagabend vom Dashboard des Landes hervor. Die Anzahl der Todesfälle blieb weiterhin stabil bei 108.Im Bundesland Tirol wurden bisher 85.037 Tests durchgeführt. Vier Covid-19-Patienten mussten in Tirol in den Krankenhäusern versorgt werden, einer davon benötigte intensivmedizinische Betreuung.

apa