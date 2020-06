Eine niederschlagsreiche Nacht – und der Regen nimmt kein Ende

Das Wetter ist und bleibt wechselhaft. Vergangene Nacht knapp 50 l/m² Regen im Unterland (Laimburg). Heute ziehen schon die nächsten Regenschauer durch, mitunter ist auch wieder ein Gewitter möglich. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 17, 2020

Von richtigem Sommerwetter sind wir derzeit weit entfernt. Die Sonne zeigt sich dieser Tage oftmals nur kurz, der Himmel ist wolkenbehangen und immer wieder setzen Regenschauer ein.Besonders in der Nacht auf Mittwoch wurde es in einigen Landesteilen ziemlich nass. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Morgen mitteilte, gingen bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter nieder.Aussichten auf große Wetterbesserungen gibt es derzeit nicht. Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiterhin wechselhaft. Die Sonne bleibt zwar nicht ganz verborgen, allerdings muss stets auch mit lokalen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Auch die Temperaturen steigen nicht signifikant an.Richtung Wochenende soll es aus heutiger Sicht dann etwas trockener, wärmer und beständiger werden.

deb