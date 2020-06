Eine Person auf Covid-Intensivstation in Bozen – 2 Neuinfektionen

Mit den zwei neuen positiven Fällen beläuft sich die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus Infizierten nun auf insgesamt 2613. Bisher wurden insgesamt 77.954 Abstriche untersucht, die von 37.563 Personen stammen.In den regulären Abteilungen der 7 Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden weiterhin 9 Personen versorgt. Dazu kommen 18 Personen (+3 im Vergleich zu gestern), die als Verdachtsfälle gelten und in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut werden.In der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen wird seit Mittwoch wieder eine Person intensivmedizinisch betreut. Ein Intensivpatient wird nach wie vor in der Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck behandelt.Die Zahl der in den Südtiroler Krankenhäusern mit dem neuartigen Coronavirus infizierten verstorbenen Personen bleibt mit 175 unverändert. Mit 117 ist die Zahl der in den Südtiroler Seniorenwohnheimen Verstorbenen ebenso gleichbleibend. Somit beträgt die Gesamtzahl der Verstorbenen weiterhin 292.Derzeit befinden sich 319 Bürger von Amts wegen unter Quarantäne oder Isolation. 10.908 Personen wurden inzwischen aus der Quarantäne oder Isolation entlassen. Die Gesamtzahl der bis heute von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffenen Südtiroler beträgt 11.227.Von den 233 Mitarbeitern des Südtiroler Sanitätsbetriebes, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben, gelten mittlerweile bis gestern (17. Juni) 227 als geheilt.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb meldet mit Donnerstag 2236 (+4 im Vergleich zum gVortag) geheilte Personen. Dazu kommen 849 (+3 im Vergleich zum Vortag) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 3085 (+7 gegenüber dem Vortag).Untersuchte Abstriche am Mittwoch (17. Juni): 724Neu positiv getestete Personen: 2Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 77.954Gesamtzahl der getesteten Personen: 37.563 (+353)Gesamtzahl mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen: 2613Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 9Covid-19 -Patienten in Intensivbetreuung: 1Südtiroler Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 1Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 19In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 175 (+0)In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 117 (+0)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 319Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 10.908Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 11.227Geheilte Personen: 2236 Personen (+4 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 849 Personen (+3 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3085 (+7) gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 233 (227 geheilt, +0)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt)

stol/lpa