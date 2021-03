„Eine Pizzetta für 280 Euro“

Barbara Unterhofer und Sadbhavana Pfaffstaller sind 2 junge Südtiroler Bürgerinnen, die täglich nach Bozen pendeln, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Dabei halten sie sich streng an die vorgegebenen Maßnahmen, um dem Verbreiten des Coronavirus ein Ende setzen zu können; auch wenn dies natürlich einige Einschränkungen mit sich bringt.„Wir murren nicht. Wir klagen nicht“, sagen Unterhofer und Pfaffstaller. Das Einzige, was sich die beiden jungen Frauen aktuell „leisten“, sei einmal in der Woche eine Kleinigkeit im Freien zusammen zu essen. „Wir setzen uns ans gegenüberliegende Ende einer Bank und witzeln noch über den berühmten 'Babyelefanten', der unbedingt zwischen uns Platz haben muss“, erklären die zwei. Dieses „Ritual“ sei für beide seit Monaten der „soziale Höhepunkt“ ihrer Woche.Am Donnerstag mussten Unterhofer und Pfaffstaller jedoch teuer dafür bezahlen. Da sie im Freien etwas aßen, wurde ihnen eine Verwaltungsstrafe von 280 Euro pro Kopf ausgestellt. Daraufhin schrieben die beiden Frauen einen offenen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher, zur Kenntnis auch an den Bürgermeister von Bozen Renzo Caramaschi, in welchem sie ihren Gedankengängen zu den aktuellen Maßnahmen freien Lauf lassen und nach der Sinnhaftigkeit so mancher aktuell geltenden Regelung fragen:

