Eine rote Bank erinnert an Frauen in Gewaltsituationen

Die Initiative ist von den Gemeinderätinnen und -räten der Fraktion Pro Eppan Appiano ausgegangen, denen die Sensibilisierung zum Thema am Herzen liegt. Gewalt an Frauen geht uns alle an, sie geschieht täglich und unabhängig vom kulturellem oder sozio-ökonomischen Hintergrund.„Die Aktion „rote Bank„ soll auf diese Problematik hinweisen und Passantinnen und Passanten dazu einladen, innezuhalten und jenen Frauen zu gedenken, die Opfer von Gewalttaten wurden und werden.“, erklärt die Gemeinderätin Julia Psenner.Drei Sätze stehen auf der roten Bank in Eppan und machen in deutscher, italienischer und englischer Sprache auf das Thema aufmerksam:Die COVID-19-Pandemie und der damit zusammenhängende Lockdown haben weltweit zu einer deutlichen Zunahme von Gewalttaten an Frauen geführt, Expertinnen und Experten sprechen von einem Anstieg von mindestens einem Drittel. Im Jahr 2020 wurden in gesamt Italien bereits 60 Frauen Opfer der extremsten Form dieser Gewalt – dem Feminizid.Es ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft, zukünftige Gewalttaten gegen Frauen zu verhindern. Hinschauen und auf das Thema aufmerksam machen sind die ersten Schritte dazu.

