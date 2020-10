Eine Stunde geschenkt – wie lange noch?

Eine Stunde länger schlafen: Auch in Südtirol geht am Wochenende die Sommerzeit zu Ende. Pünktlich um 3 Uhr werden am 25. Oktober die Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt.Dann gilt bis Ende März wieder die Normalzeit, oft auch Winterzeit genannt. Am 28. März 2021 werden die Zeiger wieder um eine Stunde vorgedreht.Im nächsten Jahr sollte die Zeitumstellung eigentlich abgeschafft werden, so zumindest beschloss es das Europäische Parlament 2019.Dass es dazu kommt, ist aber mehr als fraglich – ein schnelles Ende der halbjährlichen Zeitumstellung auf europäischer Ebene ist derzeit nicht in Sicht, weil es keine ausreichende Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten gibt, welche Zeit künftig gelten soll.Ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen unter Nachbarstaaten soll vermieden werden.

dpa/liz