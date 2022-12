Eine Stunde lang verschüttet: Alessandro de Marchi hat es nicht geschafft

Stark unterkühlt nach einer Stunde geborgen

De Marchi hatte mit Freunden eine Skitour im Nikolaustal, einem Seitental des Fassatals, unternommen, als er und ein weiterer Tourengeher von einer Lawine erfasst wurden.Die Tourengeher, die mit den beiden Verschütteten unterwegs waren, schlugen kurz nach 13 Uhr Alarm. Wenige Minuten später erreichten die Rettungskräfte den Ort des Lawinenabgangs und starteten die Suche nach Alessandro De Marchi, zumal der zweite Tourengeher nicht vollständig von der Lawine verschüttet wurde und sich selbst befreien konnte – er erlitt ein Kiefertrauma und wurde ins Krankenhaus von Cavalese gebracht.Im Einsatz stand neben dem Notarzthubschrauber aus Mattarello bei Trient auch jener des Aiut Alpin Dolomites. Rund 40 Personen suchten mit Sonden nach dem Tourengeher und wurden dabei von den Hundestaffeln von Bergrettung und Staatspolizei unterstützt.Erst um 14.20 Uhr konnte De Marchi geortet werden. Die Einsatzkräfte gruben den 44-Jährigen aus, und die Sanitäter leiteten unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Er war stark unterkühlt. Informationen der Rettungskräfte zufolge soll seine Körpertemperatur in den über 60 Minuten, die er unter den Schneemassen verbrachte, unter 30 Grad Celsius gesunken sein.Die Einsatzleute brachten den Schwerverletzten ins Tal, wo er mit dem Notarzthubschrauber ins Trienter Krankenhaus geflogen wurde. Doch alle Bemühungen kamen zu spät: De Marchi hat es nicht geschafft.Er arbeitete als Leiter der Unternehmensentwicklung einer Firma mit Sitz in Eppan an der Weinstraße und war in Bozen wohnhaft.