Im Zuge eines koordinierten Zugriffs am 9. September 2025 in einer als CBD-Produktionsstätte getarnten und 3200 Quadratmeter großen Halle seien 13 Personen festgenommen worden. Beim Großteil davon handelt es sich um sogenannte „Gärtner“. „Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet“, sagte Martin Roudny, Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts. Neben dem Rauschgift seien auch Bargeld, Goldbarren, eine Luxus-Uhr der Marke Rolex und eine Schusswaffe bei der Razzia sichergestellt worden.<BR \/><BR \/>Wie Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan erläuterte, hatten die Ermittlungen gegen die Drogenbande bereits im Jahr 2024 begonnen. Er sprach von einem „außergewöhnlichen Ermittlungserfolg“ der Wiener Polizei.