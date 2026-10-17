Den Angaben zufolge stach der Mann am Freitagabend in der Cafeteria des Seniorenheims auf die Frauen ein. Die 86-Jährige starb demnach noch am Tatort. Der Täter habe zudem noch weitere Bewohner des Heims mit dem Messer attackiert, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Der Angreifer ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen.<BR \/><BR \/>Laut einem Bericht der deutschen Boulevardzeitung „Bild“ soll es sich bei dem Heim um das St. Vitus-Stift handeln. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen“.<BR \/><BR \/>Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.