<BR \/>Das Unglück ereignete sich nach Angaben einer Bahnsprecherin am frühen Mittag an einem Bahnübergang zwischen den Orten Sokolniki Suche und Sokolniki Mokre etwa 125 Kilometer südwestlich von Warschau. Der Fahrer eines Betonmischers habe den unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen und sei mit dem Laster gegen den ersten Waggon eines Intercitys geprallt, sagte der ermittelnde Staatsanwalt dem Sender TVN24. Der Zug war auf dem Weg von Lublin im Osten des Landes in die Hafenstadt Stettin. An Bord waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft 114 Menschen.