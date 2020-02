Frau in Italien von Dachteilen getroffen – tot

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, wurde eine 77-Jährige am Dienstag in Traona in der Lombardei von Teilen eines herumwirbelnden Dachs getroffen.Im Norden Italiens erreichte das Sturmtief „Sabine“, den Angaben nach zum Teil mehr als 200 Kilometer pro Stunde, so auch im Piemont und der Lombardei. Besonders im Norden richtete er Sachschäden an. Bei den Behörden gingen viele Notrufe ein.

