In der Nacht gegen 02.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Nähe einer Bar im Stadtviertel Gries-Quirein einen Mann, der eine Schublade voller Gegenstände bei sich trug. Zuvor waren aus der Bar verdächtige Geräusche gemeldet worden. Der Mann nahm ein Fahrrad, um sich vom Tatort zu entfernen, wurde jedoch kurz darauf von den Beamten eingeholt.<BR \/><BR \/>Als der tunesische Staatsbürger und Asylbewerber, der der Polizei bereits bekannt war, bemerkte, dass er entdeckt worden war, warf er einen Teil des Schubladeninhalts in Richtung der Beamten und versuchte zu fliehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch gemeinsam mit einer zweiten Streife, die zur Unterstützung gekommen war, stoppen.<BR \/><BR \/>Dabei trat und schlug der Mann mehrfach auf die Einsatzkräfte ein. Zwei Beamte mussten anschließend ärztlich behandelt werden. Ihre Genesungszeit wurde auf sechs Tage geschätzt.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde ins Polizeipräsidium gebracht und dort wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung an einem Amtsträger festgenommen. Anschließend wurde er in das Gefängnis von Bozen gebracht.<h3>\r\nVerdächtiger Mann in Gebäude entdeckt<\/h3>Bereits um 01.40 Uhr hatten Polizisten nach Hinweisen von Anwohnern eine Kontrolle im Untergeschoss eines Gebäudes in der Kapuzinerstraße durchgeführt. Die Anwohner hatten eine verdächtige Person gemeldet.<BR \/><BR \/>Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes, die gerade das Gebäude betreten wollten. Im Inneren fanden sich keine Spuren eines Einbruchs. Allerdings trafen die Polizisten dort einen Mann an, der gerade gehen wollte.<BR \/><BR \/>Da die Beamten Verdacht schöpften, durchsuchten sie den Mann. Dabei fanden sie die Eingangsschlüssel des Gebäudes, obwohl er diese nicht besitzen durfte. Außerdem hatte er verschiedene Werkzeuge wie Schraubendreher und Zangen bei sich. Diese wurden sichergestellt. Auch Lebensmittel und persönliche Gegenstände wurden bei ihm gefunden.<BR \/><BR \/>Die Polizisten stellten fest, dass der Mann sich im Gebäude einen provisorischen Schlafplatz eingerichtet hatte. Dafür hatte er ein Zelt mit Matratzen aufgestellt.<BR \/><BR \/>Der Mann – marokkanischer Staatsbürger und Asylbewerber – musste das Gebäude verlassen und wurde bei der Justizbehörde angezeigt. Ihm werden unbefugtes Eindringen in Grundstücke und Gebäude sowie das Mitführen von Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können, vorgeworfen. Er blieb auf freiem Fuß.<h3>\r\nVerstärkte Polizeikontrollen am Freitag<\/h3>Im Rahmen verstärkter Polizeikontrollen, die von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden waren, kontrollierte die Polizei am Freitag mehr als 300 Personen und überprüfte 50 Fahrzeuge. Die Maßnahmen dienten dazu, Straftaten zu verhindern und zu bekämpfen. Unterstützt wurden die Beamten von einer Spezialeinheit der Staatspolizei zur Kriminalitätsbekämpfung aus der Lombardei.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden sieben Personen wegen verschiedener Straftaten angezeigt, fünf davon wegen Verstoßes gegen eine Aufenthaltsverweisung. Zwei weitere ausländische Staatsangehörige wurden wegen des Verdachts auf Drogenhandel angezeigt.<BR \/><BR \/>Gegen 08.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife außerdem den Bereich der Rombrücke. Die Beamten waren dort auf ein verdächtiges Kommen und Gehen von Personen aufmerksam geworden.<BR \/><BR \/>Ein Mann, der später als nigerianischer Staatsbürger identifiziert wurde, versuchte, sich im Gebüsch zu verstecken, um einer Kontrolle zu entgehen. Dabei verbarg er einen Beutel unter einem Stein. Die Beamten hielten ihn an und stellten den Beutel sicher. Darin befanden sich 3,4 Gramm Kokain und 1,9 Gramm Heroin.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo die erforderlichen Unterlagen aufgenommen wurden. Anschließend wurde er bei der Justizbehörde angezeigt.<h3>\r\nZigarettenschachtel voller Hasch<\/h3>Gegen 11.40 Uhr entdeckte eine Polizeistreife am Pfarrplatz einen Mann, der beim Anblick der Beamten zu fliehen versuchte. Zuvor war gemeldet worden, dass er eine Zigarettenschachtel verstecken wollte. Darin fanden die Polizisten rund 40 Gramm Haschisch. Bei der anschließenden Kontrolle im Polizeipräsidium wurden weitere 15 Gramm Drogen sichergestellt. Der Mann wurde bei der Justizbehörde angezeigt.