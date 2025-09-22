Letzte Woche hatte die örtliche Sektion des nationalen Carabinieri-Verbandes im Ruhestand die 43 Jugendlichen des Sozialzentrums Wipptal „Fugger“ in Sterzing zu einem Treffen eingeladen.<h3>\r\nCarabinieri-Alltag hautnah<\/h3>Zu Beginn des Treffens stellten die Carabinieri im Ruhestand ihre Aufgaben vor, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Anschließend bot sich den Jugendlichen die Möglichkeit, in Dienstfahrzeuge einzusteigen und die Ausrüstung der Einsatzkräfte aus nächster Nähe zu betrachten.<BR \/><BR \/>Dabei kamen sie mit den uniformierten Carabinieri ins Gespräch, die ihnen die Aufgaben ihres Berufs noch einmal verdeutlichten. An der Begrüßungsfeier nahm auch der Bürgermeister von Sterzing, Peter Volgger, teil. Er hieß die Jugendlichen willkommen und dankte den Carabinieri für ihre Aufmerksamkeit gegenüber der Gemeinschaft – ein Zeichen institutioneller Nähe, das die Veranstaltung noch bedeutungsvoller machte.<h3>\r\nGemeinsames Mittagessen <\/h3>Der Vormittag endete mit einem Mittagessen, das vom Carabinieri-Verband angeboten wurde – einem Moment der Geselligkeit, der allen die Möglichkeit gab, noch einmal ins Gespräch zu kommen. Eine Initiative, die Institutionen, Ordnungskräfte und die lokale Bevölkerung einander näher bringen sollte.